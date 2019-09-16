0553 313 94 23

Dev bal kabaklarını satmakta zorlanıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üretici, yetiştirdiği ve 20-25 kilo arasındaki bal kabaklarını pazarda satmakta zorlanıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:22
Dev bal kabaklarını satmakta zorlanıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üretici, yetiştirdiği ve 20-25 kilo arasındaki bal kabaklarını pazarda satmakta zorlanıyor.


Hasanlar köyü sakinlerinden Fahrettin Demir, tarlasında sadece tavuk gübresi kullanarak yetiştirdiği 20-25 kilogram arasında değişen bal kabaklarına büyük olduğu için fazla alıcı çıkmadığından dert yandı.


Demir, ”Bu yıl 8 dönüm alana yerli tohumdan bal kabağı ekimi yaptım. Gübre olarak sadece tavuk gübresi kullandım. Hiç ilaçlama yapmadım. Zamanında suyunu verip çapasını yaptım. Bunun sonucunda tarlamda çoğunluğu 20-25 kilo gelen devasa kabaklar yetişti. Bu yıl 30 ton dolaylarında rekolte bekliyorum. Bal kabaklarının her biri normal ağırlıkta olmadığı için pazarda satmakta zorlanıyorum. Artık satabilirsem lokantacılara veya aş evlerine satacağım” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya Köşkü’nde
    1. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya..
    2. Diyarbakır’da aileye tehditler..
    3. Pazarlarda salçalık biber hareketliliği
    4. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    5. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    6. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    7. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    8. Ahilik Kültürü Haftası
    9. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    10. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    11. Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı
    12. Okul geçitleri yenileniyor
    13. Altay’da Putsila göz dolduruyor
    14. Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya..
    15. Adana’da gençlerin dini sorunları ve..
    16. Datça’da 99 göçmen yakalandı
    17. DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS..
    18. Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti
    19. Saç simülasyonu uzmanından siyasilere..
    20. Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!