Dev asteroit, Dünya’yı teğet geçti

Astronomlarca 2009 PQ1 olarak isimlendirilen, futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin bu akşam saat 19.35’te Dünya’yı güvenli mesafeden teğet geçtiği duyuruldu.

Moskova Planetaryumu Direktörü Faina Rublyova, Sputnik’e açıklamasında, “Saat 19.35’te Dünya’ya en kısa mesafeden geçti. Hiçbir şey olmadı. Büyüklüğü yaklaşık 200 metreyi buluyor, bu bir futbol sahası kadar. Bu tür asteroitler her iki haftada bir, en az bir ayda bir geçiyor ve hiçbir şey olmuyor. Bu göktaşı da geçti ve yörüngesinde uçmaya devam etti” dedi.

2009 PQ1’in bir dahaki sefere 2137’de Dünya’ya yaklaşması bekleniyor.

Ural Federal Üniversitesi Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Viktor Grohovskiy, bu tür asteroitlerin Dünya’nın yörüngesini geçtiği için tehlikeli olarak gösterildiğini söyledi. Bu türden 15 bin asteroidin keşfedildiğini belirten Grohovskiy, hepsinin takip altında olduğunu bildirdi.