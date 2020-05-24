DEÜ Rektörü Hotar: "Bugüne kadar Covid-19 şüphesiyle 6 bin 89 kişi başvuruda bulundu"

Korona virüsle mücadelede Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinin bütün imkanlarını seferber ederek 7/24 esasıyla çalıştığını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye genelinde alınan umut verici sonuçlara ve Ramazan Bayramı’nı takip eden günlerde sosyal hayatın kademeli olarak normalleşeceğine ilişkin beklentiye rağmen bu aşamada rehavete kapılmanın hata olacağını söyledi. Rektör Hotar, "Üniversite hastanemiz 2,5 aydır yoğun şekilde çalışıyor. Bugüne kadar Covid-19 şüphesiyle 6 bin 89 kişi başvuruda bulundu" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, korona virüsüne karşı yoğun bir mücadele veriyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, gelinen son durumu değerlendirdi. Üniversite hastanesine ilk hastanın 16 Mart tarihinde yatırıldığını açıklayan Rektör Hotar, bugüne kadar hastaneye virüs şüphesiyle 6 bin 89 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi. Hotar, "Bu vatandaşlarımızdan 628’i Covid-19 tanısı ile hastanemizde yatarak ve 97 hastamız da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu süreçte 615 hastamız da taburcu edildi. Maalesef bugüne kadar da 50 vatandaşımızı kaybettik. Umuyoruz ki, bu günleri el birliğiyle atlatacağız. Vatandaşlarımızdan salgın konusunda duyarlı olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

"Rehavete kapılmak hata olur"

Nükhet Hotar, "Ülke olarak korona virüsü ile mücadelede ciddi mesafe katettik. Üniversite hastanemizde olağanüstü tedbirler aldık ve bu süreçteki sorumluluklarımızı da yerine getirdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağız. Elbette ortaya çıkan bu tabloda bütün sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleri ile aziz milletimizin muazzam sabrının etkisi büyük ancak Ramazan Bayramı sonrasında geldiğimiz noktadan geriye düşmemek için dikkatli olmalıyız. Rehavete kapılmak hata olur" şeklinde konuştu.

Katlar ayrıldı

Hastanenin 6. katının boşaltılarak pandemi servisine dönüştürüldüğü bilgisini veren Rektör Hotar, "Buradaki odaları birer kişinin kalacağı şekilde hazırladık. Buraya olan geçişleri de kontrollü hale getirdik. Anestezi ve dahiliye yoğun bakımlarını, pandemi yoğun bakımı olarak ayırdık. Erişkin acil servisimizin yanındaki birimimizi geçici süreyle taşıyarak burayı pandemi polikliniği şeklinde yapılandırdık" dedi.

Hastaneye Covid-19 şüphesiyle başvuran kişilerden ağız ve burun sürüntü örneği alındığını aktaran Rektör Hotar, "Bulaş riski son derece yüksek bu işlem için kurum bünyemizde sürüntü alma kabini tasarladık. Arkadaşlarımız örneklerini özel kıyafetlerle aldılar. İlk etapta bu numuneleri tanı için İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Sağlığı Laboratuvarına yolluyorduk ancak daha sonra Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile DEÜ Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan Tanı Merkezi Laboratuvarında bu testleri yapmaya başladık. Burası hem süreci hızlandırdı hem de yapılan test sayısını artırdı. Şu anda 42 kişilik bir ekibimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Yüksek güvenirlikli bu testlerin sonucunu 4 saatte alabiliyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ‘immun plazma’ tedavisini dünya ile aynı anda uygulamaya başladıklarını da aktaran Rektör Hotar, "Covid-19 nedeniyle tedavi olarak taburcu olan, laboratuvar ve klinik testlerle iyileştiği tespit edilen bir hastadan ürettiğimiz immun plazmayı yoğun bakımda yatan bir hastamıza vermeye başladık” dedi.