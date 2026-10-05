DEÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde yeni akademik yıl başladı! Ömür boyu öğrenmeye üretmeye devam

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin Açılış Programı ve Oryantasyon Buluşması, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen proje, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda üniversite ortamında bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerine, sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımlarına katkı sunmayı amaçlıyor.

İLK DERSİ REKTÖR BAYRAM YILMAZ VERDİ

Program kapsamında katılımcılarla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin ilk dersini verdi. Böylece katılımcılar için bilgi edinme, üretme, paylaşma ve yeni sosyal bağlar kurma ekseninde ilerleyecek yeni bir öğrenme döneminin ilk adımı atıldı.

DÖRT YILLIK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim süresi dört yıl olarak planlanan 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde; sağlık, teknoloji, hukuk, tarih, felsefe, yabancı dil, sanat, kültür, fiziksel aktivite ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda ders ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca seminer, atölye ve interaktif çalışmalara da yer verilecek.

Katılımcıların yeni bilgiler edinmelerinin yanı sıra sosyal bağlar kurmalarına ve üniversite yaşamının sunduğu akademik, sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanmalarına imkân sağlayacak program; yaşam boyu öğrenme, aktif yaşlanma, toplumsal katılım ve kuşaklararası etkileşim anlayışı doğrultusunda yürütülecek.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME, HER YAŞTA YENİLENME

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yürütülen 60+ Tazelenme Üniversitesi, yaşamın her döneminde öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve sosyal yaşamın içinde aktif olarak yer almanın mümkün olduğu anlayışından hareketle oluşturulan bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor.

60+ Tazelenme Üniversitesi, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında 07.10.2024 tarihinde imzalanan “60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi İş Birliği Protokolü” doğrultusunda ve Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu kararıyla kuruldu.

Proje ile 60 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılımlarının desteklenmesi, üniversite ortamında yeniden öğrenme deneyimi yaşamaları, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilgi alanları keşfetmeleri ve üniversitenin sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkânlardan yararlanmaları hedefleniyor.

60+ Tazelenme Üniversitesi’nde katılımcılar yalnızca derslere katılan bireyler olarak değil; bilgi ve yaşam deneyimlerini paylaşan, birbirlerinden öğrenen ve üniversite yaşamına aktif biçimde katılan bir öğrenme topluluğunun parçası olarak değerlendiriliyor.