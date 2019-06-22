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Detoks etkisine inanamayacağınız meyveler!

İçerdiği antibakteriyel ve mikrop kırıcı özellikleriyle detoks özelliği olan meyveler, ayrıca vitamin deposu..

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:51
Detoks etkisine inanamayacağınız meyveler!

Vücuttaki toksik maddeleri atmak, mikroplardan arınmak için yaptığımız detoksları, tek başına gerçekleştiren bu meyvelere hayran kalacaksınız. Ara öğünlerinizde tüketerek, etkisini fark edebileceğiniz ve arındıran bu besinler, vitamin deposu olarak da adlandırılabilir. Eğer etkisini artırmak istiyorsanız, öğünlerinizin sayısını azaltarak bu meyveleri tüketmeli, sebzelerle de desteklemelisiniz.

Avokado

avokadonun detoks etkisi

Avokado içerdiği vitaminler ve doğal yağlarla, hem enerji verir hem de küçük olmasına karşın, vücuda bir dolu vitamin aktarır. Tek başına; damar yollarını genişletir, atar damar tıkanmalarına sebep olan toksinlere savaş açar, kolesterolü düşürür.

 

Yaban mersini

yaban mersininin detoks etkisi

Yaban mersini; vücutta bakteri oluşumunu antibakteriyel özelliğiyle engeller, kronik iltihabı önler ve azaltır. Ağrı kesici etkisi vardır.

 

Ananas

ananasın detoks etkisi

Ananas; C vitamini açısından portakaldan güçlüdür. Bağışıklık sistemini düzenler ve mikrop kırıcı özelliğe sahiptir.

 

Elma

elmanın detoks etkisi

Elma neredeyse bütün diyet programlarının içerisinde yer alan, ağır metal ve katkı malzemelerinden vücutan atılmasını destekler. Mikrop kırarak sindirim sistemini temizler.

Diğer detoks etkisi olan besinler

  • Sarımsak
  • Keten tohumu
  • Pancar
  • Badem
  • Lahana
  • Limon
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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:30
  1. Ağrı
  2. detoks etkisi yapan besinler
  3. detoks etkisi
  4. detoks
  5. DETOKS KAYNAĞI
  6. detoks için nasıl beslenmek gerekiyor
  7. Detoks nedir
  8. detoks diyeti nasıl yapılır?
  9. detoks diyeti zararlı mı?
  10. detoks nasıl yapılır

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