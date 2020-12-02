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Gündem Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso böyle öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso böyle öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürüldüğü harekatın detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:44:00 - 2020-12-02 09:49:24
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso böyle öldürüldü

Suriye'deki petrol kuyularının güvenliğinden ve sözde Cezire kantonunda YPG'nin hareketli taburlarından sorumlu komutan olarak faaliyet yürüten Zinarin kod adlı Narin Oso'nun, korumasıyla birlikte geçen yıl Diyarbakır Dicle kırsalında öldürüldüğü ortaya çıktı. Operasyona ait detaylarına ulaşıldı.

Narin Oso, sadece gizli üst düzey teröristlerin bildiği büyük bir gizlilik içinde Türkiye'ye geçiş yaptı. Ancak teröristin Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaşan istihbarat birimleri daha Suriye'deyken terörist ve iki kuryesini yakın takibe aldı.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye içindeki bağlantılarına da ulaşabilmek için adım adım izlenen kadın teröristin, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair istihbari bilgiler elde edildi. Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'nda korumasıyla birlikte Kurşunlu Köyü civarında olduğu İHA'lar tarafından tespit edildikten sonra bölgeye hava harekâtı düzenlendi.

F-16'ların gerçekleştirdiği harekâtta Narin Oso ile birlikte koruması Elif Eylem Önkol öldürüldü. Terör örgütü PKK, iki kadın teröristin öldürüldüğünü bir yıl sonra duyurmak zorunda kaldı. İki teröristin de ölümünü sıradan bir teröristmiş gibi kısa bir açıklamayla duyurdu.

Örgütün Suriye'de "Cezire kantonu" olarak adlandırdığı bölgede, 400 teröristten oluşan sözde "hareketli taburlardan sorumlu olduğu", suikast/sabotaj eğitimi aldığı ve Rimelan'daki petrol kuyularının da güvenliğinden sorumlu olduğu belirlendi.

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Yorumlar

xray

bu köpeği öldüren güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum.
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Vedad

Cehennem ateşi şedid olsun cümlesinin.
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