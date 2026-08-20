Kremlin'den Kiev'e sert mesaj: Barış umudunu zayıflattılar

Ukrayna krizinde barış beklentilerini zayıflatan yeni bir açıklama Moskova'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in yaklaşımının krizin barışçıl yollarla çözülmesi ihtimalini azalttığını belirterek dikkat çeken mesajlar verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in sergilediği tutumun Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesi ihtimalini zayıflattığını belirterek, "Cephedeki durumun akışı belli. Özel askeri operasyon devam ediyor." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

“KİEV’İN TUTUMU UMUTLARI TÜKETİYOR”

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Şu anda Kiev'in yaklaşımı yüzünden barışçıl çözüm ihtimali konusunda iyimser olmak için herhangi bir neden yok. Cephedeki durumun akışı belli. Özel askeri operasyon devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'ya destek sağlamaktan yorulan ülkelerin olduğuna işaret ederek, "Ancak bunu abartmamak lazım. Avrupa'da savaşa katılımını artıran ülkeler var. Örneğin İngiltere. Bunlar, Avrupa ülkelerini savaşı sürdürmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Krizin çözümüne yardımcı olmaya çalışan ülkelere minnettar olduklarını dile getiren Peskov, bu tür ülkelerin sayısının düşük olduğunu söyledi.

Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Rusya'yı ziyaret etmeleri ihtimaline ilişkin ise "Bu konuda net bilgi ve tarih yok. Bildiğimiz üzere, Amerikalı müzakereciler, Amerikan dış politikasının diğer alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, St. Petersburg kentinde konser vermeyi planlayan dünyaca ünlü ABD'li rap sanatçısı Kanye West ile görüşmeyi planlamadığını kaydetti.