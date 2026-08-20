  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizlerde dengeleri değiştirecek hamle: TUFAN Kamikaze İDA ilk kez suya indirildi! Cihat Paşa’dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a tepki: İsmini bile söyleyemediğiniz modelin adı nedir? Ülkücü camiayı yasa boğan vefat haberi: MHP’li efsane vekil Verkaya Hakk’a yürüdü Her hastanede olacak 7/24 hizmet verecek Sağlık çalışanlarına anaokulu ve kreş müjdesi İletişim Başkanı Duran: İsrail yalnızlık ve korku içinde Rusya: Güçlerini olduğundan büyük görüyorlar! Bu saldırgan tutum İsrail’i yok edecek TEKNOFEST Mavi Vatan coşkuyla başladı! Selçuk Bayraktar: Bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracağız Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı İşgalci Siyoniste ültimatom gibi uyarı: Pervasızca saldırılara bir an önce son ver! Can Ataklı Yeni Parti'nin içinden geçti: “Bu kadar siyasi ahlaksızlık yapmanın alemi var mı?”
Gündem Bursa'da 323 milyonluk sanal bahis operasyonu
Gündem

Bursa'da 323 milyonluk sanal bahis operasyonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak yasa dışı bahsin finansmanını sağladığı tespit edilen 30 şüpheliden 27’si şafak baskınıyla yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmalarda dev bir finans ağı çökertildi.

Siber polisi tarafından yapay zekâ destekli analiz sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen teknik ve fiziki takiplerde, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 5/1-c maddesi kapsamında yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen şüpheliler tek tek belirlendi.

 

323 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonunun para trafiğini yönettiği ve söz konusu hesaplar üzerinden yaklaşık 323 milyon TL tutarında para hacminin döndüğü tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA 27 KİŞİ YAKALANDI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; elde edilen deliller doğrultusunda düğmeye basan ekipler, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 05.30 itibarıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere 20 Ağustos 2026 tarihinde mevcutlu olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilecek. Firari durumdaki 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Gündem

Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş
Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş

Gündem

Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı
İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı

Gündem

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesine düzenlediği operasyon, iş yerinde saklanan ce..
Kendi partilisinin saldırısını "bazı kesimlere" bağlayan ifadesinden geri adım attı!
Gündem

Kendi partilisinin saldırısını “bazı kesimlere” bağlayan ifadesinden geri adım attı!

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen’in, Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasının ardından yaptığı “Bu saldırı bütün partil..
Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor

Saç dökülmesine karşılık bu çözümler dışında en makul ve ilk adım, dökülmenin nedenini bulmaktır. Şikâyet edenler ister kadın ister erkek ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23