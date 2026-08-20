Bursa'da 323 milyonluk sanal bahis operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmalarda dev bir finans ağı çökertildi.

Siber polisi tarafından yapay zekâ destekli analiz sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen teknik ve fiziki takiplerde, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"un 5/1-c maddesi kapsamında yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen şüpheliler tek tek belirlendi.

323 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonunun para trafiğini yönettiği ve söz konusu hesaplar üzerinden yaklaşık 323 milyon TL tutarında para hacminin döndüğü tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA 27 KİŞİ YAKALANDI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; elde edilen deliller doğrultusunda düğmeye basan ekipler, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 05.30 itibarıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere 20 Ağustos 2026 tarihinde mevcutlu olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilecek. Firari durumdaki 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.