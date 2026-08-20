Kuytulcuların kaçırdığı işadamı dehşet anlarını anlattı: Kaburgalarımı kırıp elektroşok verdiler, 6-7 milyon dolarlık senet imzalattılar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda başta Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyon yapılan "Kuytulcuların" Alparslan Kuytul'un talimatıyla 2021 yılında kaçırdığı öne sürülen iş adamı Koray Sarısaçlı'da o günkü yaşadığı dehşet anların anlattı.

MALLARIMA ÇÖKMEK İSTEDİLER

Sarısaçlı, Alparslan Kuytul ve ekibinin mallarına el koymak istediğini belirterk, "Önceden tehdit ediyorlardı, baskı altında bırakıyorlardı. Bu nedenle vekalet vermek zorunda kaldım. Tehditle, şantajla vekalet verdim. Vermek zorunda kaldım. Daha sonra durum değişince vekaletleri iptal ettim" dedi.

Vekaletleri iptal ettikten sonra olayların daha da ileri bir aşamaya taşındığını anlatan Sarısaçlı, "İptal ettirince bunlar bu işi daha da ileri safhaya taşıdılar. Bu sefer beni kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

Kaçırıldıktan sonra sırada işkence gördüğünü ve darp edildiğini belirten Sarısaçlı, "Orada bir sürü işkence, darp yaptılar. Orada ellerimi çok kötü bağladılar, parmaklarım şişti. Elektroşokla işkence yaptılar. Çok küçük, hayvanın barınamayacağı 2-3 metrekarelik yerde beni tuttular. Gözlerimi bağladılar üzerime çıkıp tekme attılar. Kaburgam kırıldığını hissettim beni bir yere götürürlerken çok zor yürüyordum" diye konuştu.

GÜNLERİ EZAN SESİNDEN TAHMİN EDİYORDUM

Kaçırıldığı süre boyunca karanlık bir yerde tutulduğunu anlatan Sarısaçlı, yaşadığı korku dolu günleri şu sözlerle anlattı:

"Beni 12-13 gün alıkoydular. Günleri bile bilmiyordum. O kadar karanlık bir yerdi. Günleri ezan sesinden tahmin ediyordum. Gözlerimi kapattılar, sürekli darp ettiler. Üzerime çıktılar, kaburgamı kırdılar. Bu nedenle yürüyemiyordum."

Serbest bırakıldıktan sonra hastaneye giderek rapor aldığını ileri süren Sarısaçlı, kendisiyle ilgili farklı bir rapor hazırlandığını söyleyerk, "Serbest kalınca kaburgamda kırık olduğuna dair rapor aldım. Bunlar ben olmadan kadın doğum hastanesinden kırık olmadığına yönelik rapor almışlar. Gelsinler mahkemeyle o raporu veren doktor da gelsin, kırık var mı yok mu görsünler. Bunlar kafa karışıklığı yapıp hedef saptırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

6-7 MİLYON DOLARLIK SENET İMZALATTILAR

Sarısaçlı, kaçırıldığı sırada kendisine senet imzalatıldığını ve serbest bırakılmasının bazı şartlara bağlandığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Daha sonra senet imzalattılar. Çıktıktan sonra da yine vekalet aldılar. Beni o şartla bıraktılar. Onların aleyhine konuşmayacağıma dair baskı yaparak 6-7 milyon dolarlık senet imzalatarak bıraktılar."

Serbest kaldıktan sonra şikayetçi olduğunu belirten Sarısaçlı, "Ben de serbest kalınca gidip onlar hakkında şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un yapılanma içerisindeki rolüne ilişkin de konuşarak, "Alparslan Kuytul hep arkada durur. Ön tarafa kendi elemanlarını sürer. Benim kaçırılmamın sebebi Alparslan Kuytul ve elemanlarıdır" diye konuştu.

ARAZİMİ VE HASTANEMİ İSTEDİLER

Sarısaçlı, kendisine ait olduğunu belirttiği mal varlıklarının da hedef alındığını belirterek, "Benim 100 dönüm kiraz bahçeme, 75 yataklı hastaneme, bu bölgede ruhsatı tek olan laboratuvarı üzerlerine geçirmek istediler. Kiraz bahçesiyle ilgili davan sonuçlandı. Yerel mahkeme tekrar bize verdi. Diğer yerlerin mahkemesi devam ediyor" diye konuştu.

Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili dava Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.