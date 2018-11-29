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Destici'den sert sözler! ' O parti ile ittifak kurmak ihanettir'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "HDP ile işbirliği içinde bulunmakvatana da ihanettir, şehitlerimize de saygısızlıktır." dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 21:53
Destici'den sert sözler! ' O parti ile ittifak kurmak ihanettir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile hiçbir siyasi partinin iş birliği içinde olmaması lazım. Bu millete de vatana da ihanettir, şehitlerimize de saygısızlıktır. Zira HDP hala PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmiyor." dedi.

Anadolu Üniversitesinin kuruluşunun 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan Destici, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesinin dünya çapında olduğunu belirtti. Destici, "Bu üniversitenin Eskişehir'de olması ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı. Kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gündeme ilişkin de değerledirmelerde bulunan Destici, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.

"HDP'nin karşısında olacağız"

Destici, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü partisi olan HDP'nin karşısında olacağız. Hangi siyasi partimiz öndeyse biz onu destekleriz. Bizim önde olduğumuz yerlerde de aynı hassasiyeti diğer siyasi partilerimizden bekliyoruz. HDP ile hiçbir siyasi partinin iş birliği içinde olmaması lazım. Bu, millete de vatana da ihanettir, şehitlerimize de saygısızlıktır. Zira HDP hala PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmiyor. Fakat şu çok net görünüyor ki CHP ve CHP'nin etrafındaki diğer siyasi partiler HDP ile ittifaktan rahatsızlık duymuyorlar. HDP eşittir PKK. Bu çok açık."

"Adaylık müracaatlarımız henüz tamamlanmadı"

Partisinin seçime hazır olduğunu aktaran Destici, "Bu hafta sonu Sivas ilimizle başlıyoruz. Belediye başkanı adayımızı ve oradaki ilçe belediye başkanı adaylarımızı açıklayacağız. Daha sonra da yavaş yavaş diğer adaylarımızı. Eskişehir de bu illerimizden biri. Adaylık müracaatlarımız henüz tamamlanmadı. Tamamlanır tamamlanmaz sizlerle paylaşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:53
  1. Sivas
  2. Eskişehir
  3. Mustafa Destici
  4. HDP

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  • MuratMurat44 dk önce
    katılıyorum. o şerefsiz vatan hainlerini parti bile saymamak lazım.
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