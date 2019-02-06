0553 313 94 23

Destici'den Macron'a ayar: Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un skandal kararına ilişkin açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:38
Destici'den Macron'a ayar: Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan tarihini sözde Ermeni Soykırım Günü ilan edeceklerine yönelik açıklamasını eleştirerek, "Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir'de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda'da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz." dedi.

Destici, partisinin Eskişehir'in Sivrihisar Belediye Başkan adayı Mehmet Çini'nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın soykırımcı aramasına gerek olmadığını vurgulayan Destici, "Aynaya bakın. O aynada kendinizi görürsünüz. Fildişi Sahilleri'nde kendinizi görürsünüz. Nijer'de, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de kendinizi görürsünüz. Bu Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asla hiçbir millete ne soykırım ne de katliam yapmıştır. İslam inancımız bunu reddeder ama sizin tarihiniz soykırımlarla dolu." ifadelerini kullandı.

"Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun"

Destici, Fransa'nın, Türk milletine laf söyleme hakkının olmadığını dile getirdi.

Fransa'nın tarihi gerçeklerine değinen Destici, şöyle konuştu:

"Siz kimsiniz? Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir'de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda'da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz. Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun, Ermeni soykırımı yapıldığını iddia ediyorsun. Bunu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez. Bu büyük bir yalandır. Bugün Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim. Bunlar bir taraftan Türkiye aleyhine lobi gerçekleştiriyor, bir taraftan da biz bunları besliyoruz. CHP zihniyetinde olanlar ya da siyonist emperyalistlerin Türkiye'deki maşaları hep Suriyeli mültecileri gündeme getiriyorlar ama Ermeni kaçaklarını hiç gündeme getirmiyorlar. Getirmezler çünkü akrabaları onlar. Bizler her şeyin bilincindeyiz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:38
  1. Eskişehir
  2. Mustafa Destici
  3. Fransa
  4. BBP
  5. Emmanuel Macron
  6. Macron

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya'dan Irak açıklaması: Devam edeceğiz
    1. İtalya'dan Irak açıklaması: Devam..
    2. 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi
    3. Devlet hastanesinde büyük panik!..
    4. Tunç Soyer PKK'ya verdiği desteği..
    5. GÜNCELLEME- Kartal'da bina çöktü
    6. Destici'den Macron'a ayar: Sen kimsin..
    7. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon..
    8. "Darbeci değilim" diyen komutan bakın..
    9. İspanya'da Katalonya sorunu azınlık..
    10. Batı Kudüs'te haremlik selamlık sokak..
    11. Yunus Akgün sözleşmesini feshetti
    12. FIFA Başkanı Infantino seçimde tek..
    13. İtalya Irak güçlerini eğitmeyi..
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Macron'a tepki
    15. Makedonya'nın NATO'ya katılımı
    16. Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    17. Ford Motorsport Türkiye, 2018'e yıl..
    18. Rusya bazı Türk vatandaşlarına yönelik..
    19. Rusya bazı Türk vatandaşlarına yönelik..
    20. Kartal'da bina çöktü
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları