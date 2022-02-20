Destici'den İyi Parti ile ilgili bomba "HDP" iddiası

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in Başkent Kulisi programına konuk oldu. Destici, muhalefetin "yuvarlak masa" toplantısı ve söz konusu toplantıya HDP'nin davet edilmemesiyle ilgili olarak "HDP, Millet İttifakı'nın asli unsuru. Oradaki taktik şu, şimdi eğer HDP'yi o masayı oturtsaydı o zaman millet ne diyecekti. Bunlar PKK ile işbirliği yapıyorlar. Bunun için dediler ki siz dışarıda durun. Milletin tepkisinden çekindikleri için HDP'yi masaya oturtamadılar. İYİ Parti de homojen değil, içlerinde HDP ile görüşenler var. Diğer taraftan HDP ile bir araya geldiklerinde taban kaybedeceklerini biliyorlar. Bütün saha ve anket çalışmaları, kendileri de açıklıyor ki ben onlara inanmıyorum. Ben anketlerin masa başı yapıldığını düşünüyorum. Burada yüzde 2 yanılma payı var diyor, bunları da hep kendilerine kullanıyorlar. Seçim diyelim ki kendi hesapları tuttu, ikinci tura kaldı. İkinci turda HDP ile aldığında, HDP'ye koltuk vermeyecekler mi? verecekler. Bu 6'lı toplantıda bakanlara kadar paylaşım yapılmış. İlkesel olarak bakan yardımcılıklarının da konuşulması ve dağıtılması bu toplantıda gündem olmuş. Bu kadar detaya kadar girilmişse HDP ile ilgili belki açıktan bir şey konuşulmamıştır ama HDP'nin desteği ile seçimi kazanırsa onlara da koltuk verecekler. Kesin kabineye girer, kabineye girmeden ikinci turda destek vermezler. Diyelim Meclis'e geldi iş, HDP ile elde edebilecekler" dedi.