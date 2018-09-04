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Destici'den ittifak açıklaması: Bu yöndeki arzu ve isteği doğru buluyoruz

Sivas'ta açıklamalarda bulunan BBP lideri Mustafa Destici, "Yerel seçimlerde de bu ittifakın devam etmesi yönünde irade var. Biz de bu arzu ve isteği doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı.

04 Eylül 2018 Salı 19:03
Destici'den ittifak açıklaması: Bu yöndeki arzu ve isteği doğru buluyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Mart'ta 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devam edebileceğini belirterek, "Hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde irade beyanı var. Bir arzu ve istek var. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz. Doğru değerlendiriyoruz" dedi.

DESTİCİ, SİVAS KONGRESİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE SİVAS'TA KONUŞTU

Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü kutlama programına katılmak üzere Sivas'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Sivas İl Başkanlığı binasında Alperen Ocakları Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEHDİTLER ORTADAN KALKMADAN BİZİM İTTİFAKIMIZ BİTMEZ"

Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümünü kutlayan Destici ekonomi ve terör konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak olacak mı sorusu üzerine Destici,"Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili mümkün değil ama bir gönül ittifakı olabilir mi? Olabilir. Çünkü bizim Cumhur İttifakımız biz daha önce de ifade ettik. Sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek ve devlete, millete yönelmiş tehditleri bertaraf etme adına bu ittifakı kurmuştuk. Bu ittifak ortadan kalkmadı. Bu tehditler devam ediyor dün 15 Temmuz darbesi oldu. Bugün ekonomik tehditleri ve ambargoları yaşıyoruz. Dolayısıyla terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor bu tehditler ortadan kalkmadan elbetteki bizim ittifakımız bitmez bizim ittifakımız şu anda devam ediyor" dedi.

"SEÇİMDE DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE BİR İRADE VAR"

"İttifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacağı yoksa bazı şehirlerde ya da bazı bölgelerde vücut mu bulacak hale gelecek bununla ilgili netleşmiş bir şey yok" diyen Destici, şunları söyledi:

"Ama şu var hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde irade beyanı var. Bir arzu ve istek var. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz. Doğru değerlendiriyoruz. Tabi şuanda resmi bir ittifak olmadığı için görüşmelerde başlayın neticelenmediği için biz kendimiz Sivas başta olmak üzere bütün illerde seçimlere kendi kadromuzla girmek üzere hazırlıklarımızı, başlattık ve devam ettiriyoruz."

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 19:03
  1. Sivas
  2. Mustafa Destici
  3. Milliyetçi Hareket Partisi
  4. AK Parti
  5. BBP

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