Destici'den erken seçim yorumu: BBP teşkilatlarıyla hazırdır

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uyum yasası sürecine destek verdiklerini belirten Destici, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İkinci uyum yasası paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret eden Destici, bu paketin hızla TBMM'ye getirilmesini, başta darbe anayasasının ürünü olan antidemokratik Siyasi Partiler Yasası'nın demokratikleştirilmesini ve seçim yasalarının da demokratikleştirilerek yeni sisteme uyumlu hale getirilmesini beklediklerini vurguladı.