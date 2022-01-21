Destici'den çok sert tepki: Gaylerle kutlama yapanlar...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce yapmış olduğu "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" sözlerine gelen eleştirilere, "Gaylerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse bunu kabul etmem. Bunlar iyi niyetli eleştiriler değil" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, toplu hayvan kestirerek tasarruf yaptığı yönündeki açıklamaları kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Evde tükettikleri birçok ürünü yine evde kendilerinin yaptığını söyleyen Destici'nin, "Etimi kendi köyümde kestirip alıyorum, sütümü oradan alıyorum. Tasarrufa dikkat ediyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Kuzuyu ya da toplu bir hayvanı kestiriyorum, oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum ama herkes bu imkanda bulunamayabilir." ifadeleri tepki toplamıştı.

Dün gece de Destici, Habertürk TV'de katıldığı programda, daha önce yapmış olduğu "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum." sözlerine açıklık getirdi.

"Anadolu bunu bilir, ucuza mal edersin"

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Destici, "Biz kalabalık bir aileyiz. Ben köylü çocuğuyum, hala çiftçilik yapıyorum. Kendi yediğimiz elmayı, peyniri kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimizi, buğdayımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Benim fazla zamanım olmuyor ama boş zamanlarımı orada değerlendiriyorum. Etle ilgili kendi hayatımı anlattım. Anne, baba, 9 kardeş, 7 gelin, 25 torun kalabalık aileyiz. 10 haneye ayrı ayrı yerinden alıyorsunuz, kendiniz üretiyorsunuz. Daha ucuza mal edersiniz. Ben bunu anlatmak istedim. Anadolu bunu bilir. Kışa girerken aileler kışlık etlik keserler ve o kışı çıkarırlar." ifadelerini kullandı.

"Gay'lerle kutlama yapanlar, beni eleştirmesin"

Kendisini eleştirenlere de seslenen Destici, "Yanlış anlayarak yorum yapanlara bir şey demiyorum. Gaylerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse bunu kabul etmem. Bunlar iyi niyetli eleştiriler değil. Doğru bulmuyorum. Biz de tabii siyasetçiler olarak lafın nereye gideceğini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi