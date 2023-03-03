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Gündem Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...
Gündem

Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili zehir zemberek açıklamalarıyla ilgili "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 17:39:00 -
Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili açıklamalarına ilişkin "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, depremzedelerin yaralarının sarılmasına öncelik vereceklerini bildirdi. Partililerle deprem bölgesini ziyaret etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Destici, hayat normalleşinceye kadar bölgede olacaklarını belirtti.

Bazı kişilerin deprem fırsatçılığı yaparak ev kiralarını artırdığını belirten Destici, "Bunlarla ilgili Adalet Bakanlığımız açıklama yaptı. Gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Bunlara fırsat verilmeyecektir ve verilmemesi gerekir." dedi.

"Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü anımsatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.

Akşener'in, altılı masanın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Destici, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti." dedi.
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Destici, "Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim." dedi.

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