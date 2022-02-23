Destici'den Akşener'e, İBB tepkisi! Övünülecek şey bunun neresinde?

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, 'Arada hatırlatmak lazım' deyip CHP'ye gönderme yaptı!

Partisinin Grup toplantısında konuşan Meral Akşener, CHP'ye göndermede bulunarak, "Eğer İYİ Parti olmasaydı; Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya'nın hali ne olurdu? Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım." dedi.

Destici: Övünülecek şey bunun neresinde?

Akşener'e cevabına, "Şimdi ben düşündüm, ne olurdu?" diyerek başlayan Destici, "Kıyaslama yapılıyor. Önceki yönetimle ilgili eleştiriler olabilir ama bugün ne olduğuna bakıyoruz. Bugün bu belediyeler resmi olarak CHP'de ama diğer taraftan PKK'nın uzantısı HDP'de, HDP'liler orada. Şimdi İYİ Parti'nin görevi, kuruluş sebebi, belediyeleri alıp CHP'ye, dolayısıyla onun eliyle HDP, PKK'ya teslim etmek miydi?" ifadelerini kullandı.

"Övünülecek şey bunun neresinde?" diye soran Mustafa Destici, şöyle devam etti:

Bunu başarı olarak milletimize nasıl soruyorlar, anlayabilmiş değilim. Sayın Kılıçdaroğlu, açıkça "İttifakta resmi olarak olmasa da HDP ile görüşmeye devam edeceğiz" diyor. Demek ki; İYİ Parti yerelde görevini yaptı, belediyeleri CHP'ye, dolayısıyla onun ortağı, onun iş birliği yaptığı HDP'ye teslim etti, şimdi sıra Cumhurbaşkanlığı ve Meclis çoğunluğunda.