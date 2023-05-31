Destici ilk kez açıkladı! Eğer teklif gelirse…

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel hale gelen Anadolu Sohbetleri Buluşmasına katıldı. Ulusal televizyon ve gazetelerin Ankara Temsilcilerinin hazır bulunduğu Anadolu Sohbetleri Buluşmasında Destici önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Sohbetleri programına katılan Destici’nin konuşmasında şu ifadelere yer verdi

“ Bizim ittifakımız hiçbir zaman pazarlık ittifakı olmamıştır. Bizim görev istememiz mevzu bahis olmamıştır. Bu konu Cumhurbaşkanımızın takdirlerindedir. Ancak hizmet etme noktasında bir imkan yakaladığımızda hizmet ederiz, teklif gelirse değerlendiririz.

Millet ittifakı dağılır mı sorusuna Destici şu şekilde cevap verdi. “Yerel seçimlere kadar sürdürme ihtimali güçlü. Yerel yönetim kadrolarından, finansından eksik kalmak istemeyeceklerdir, bu partiler bunları bitirmeyeceklerdir, yerel yönetimlere mahkumiyetleri var. Bunlardan kolay kolay ayrılmayacaklardır ama eski kıvamında da olmayacak.

Milli ve manevi konularda kendi siyasi hayatları açısından mecliste destek olacaklarına inanıyorum.

Ekrem İmamoğlu aday olur mu?

Ekrem İmamoğlu aday olduğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesin’den ayrılmayı göze alarak aday olur mu onu düşünmek lazım. Garanti görmezse aday olmaz. İYİ Parti Genel Başkanı ve ittifaktaki isimler de İstanbul belediye başkanı olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorlar.

CHP ilkesini kaybetti

Kılıçdaroğlu HDP ile işbirliği yapmasının faturasını bu seçimde ödedi. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu u dönüşü yaptı, Kandil’i basacağım dedi. Önce HDP, TİP gibi Marksist partilerle anlaştı, sonra daha düne kadar faşist, ırkçı, kafa taşcı dediği bir siyasi parti genel başkanla el sıkıştı. Bunu milletin kabul etmesi mümkün değil. Seçimi kazansa ne yapacaktı? Hangi tarafın deliğini yapacaktı?

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Destici sözlerini şu şekilde devam ettirdi “Bu seçimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma planı çöpe atıldı, seçim batıya ve dünyaya karşı büyük bir zafer oldu.