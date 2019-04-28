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Destici: İdam talebinde ısrarlıyız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Küçükçekmece'de yaşanan rezil cinsel istismar olayına dair, "İstanbul’da küçücük bir kız çocuğuna cinsel saldırı oldu. Bu suçları işleyen alçakların, cinsi sapıkların mutlaka idam edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum" dedi.

28 Nisan 2019 Pazar 12:26
Destici: İdam talebinde ısrarlıyız

 Oğuzhan Gültekin  Antalya Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İstanbul’da küçücük bir kız çocuğuna cinsel saldırı oldu. Bu suçları işleyen alçakların, cinsi sapıkların mutlaka idam edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum” dedi.

Alanya düzenlen BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı’nda konuşan Destici, YSK tartışmalarına ilişkin ise, şunları söyledi: “Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı, tek adam rejimi geldi, diktatörlük geldi, bundan sonra seçim bile olmaz diyenler yanılıyor. Bu süreçte demokrasi işledi. Milletimiz ne derse o oldu. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar oldu. Her partinin, mutlu olmadığı, şüphe duyduğu yerde itirazları oldu. İtiraz da sürecin bir parçası. O yüzden ‘Neden itiraz ediyorsun?’ diyemezsiniz. Önemli olan YSK’nın vereceği karardır.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:26
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı
  6. YSK
  7. İdam

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