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Destici "emniyet kemeri farkındalığı" için direksiyona geçti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çekmek için direksiyon başına geçerek, sürücülere uyarılarda bulundu- Destici:- "Şoförlerimizin emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz"

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
Destici "emniyet kemeri farkındalığı" için direksiyona geçti

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çekmek için direksiyon başına geçti, sürücülere uyarılarda bulundu.

BBP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre Destici, Ankara-İstanbul kara yolunda kamyon kullanarak, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğuna işaret eden Destici, "Trafik kurallarına uymak çok önemli. Bu konuda gevşeklik oluyor. Şoförlerimizin emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz." dedi.

Destici, direksiyon başında türkü de söyledi.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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