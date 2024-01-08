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Siyaset Destici duyurdu! BBP'den Murat Kurum kararı
Siyaset

Destici duyurdu! BBP'den Murat Kurum kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 14:39:00 - 2024-01-08 15:13:54
Destici duyurdu! BBP'den Murat Kurum kararı

TBMM'de basın toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum ve partisinin İstanbul seçimleriyle ilgili kararını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento Muhabirleri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum" dedi.

Destici açıklamasında, ''AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler neredeyse tamamlandı. Uzlaşıyla ve görüş birliğiyle sonuçlandı. BBP ve Yeniden Refah'la görüşmeler devam etmektedir. Mutlaka ayrı gireceğimiz yerler olacaktır. Birlikte seçime gireceğimiz yerler olacaktır. Genel fotoğraf çerçevesinde elbette iş birliği içinde seçime girilecektir. Bu iş birliği genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de başarıyla çıkacaktır. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olmak üzere başkan adaylarını arayıp tebrik ettim.'' ifadelerini kullandı.

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