Destici, Akşener'e bir kez daha seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması siyasetin gündemine oturdu. Akşener'in bundan sonraki süreçte ne yapacağı merak edilirken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"Taşları toplamak gibi bir derdimiz yok"

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı için, "Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine BBP lideri Destici çok farklı konuştu. Geçtiğimiz günlerde Akşener'e, "Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." sözleriyle davet gönderen Destici, 6'lı Masa'nın İYİ Parti'siz yoluna devam edeceğini açıklaması durumunda İYİ Parti'nin diğer partilerle görüşebileceğini belirtti.

"Bizim davet etmemiz daha etik olur"

Destici, "Halen aynı düşüncedeyim. Bu konu üzerinde İYİ Parti'den herhangi birisiyle bir görüşmemiz olmadı. Zaten bu aşamada olması da uygun olmaz. Yarın 6'lı Masa, beşli masa açıklamasını yapar, artık İYİ Parti'siz yoluna devam edeceğini açıklar ve cumhurbaşkanı adaylığını da ilan ederse ondan sonra hem İYİ Parti'nin diğer partilerle görüşmesi etik olur hem de bizim gibi siyasi partilerin de onlarla görüşmesi veya Cumhur İttifakı'na davet etmesi etik olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HDP'nin kapısını çalacak"

Destici, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Sofra büyümek zorunda, bunu kimse durduramaz" sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı: "Peki kimi davet edecek, kimi oturtacak, ziyaretlerine baktığında bunu görüyoruz. Depremde açıkça devlet düşmanlığı yapmış, 'Bu devlete düşman olmak gerekir' diyen sözde milletvekili ama terörist olan insanları ya da partilerini davet ediyor. Yarın eğer masadan adaylığı resmi olarak açıklandığında göreceğiz ki; PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin de kapısını çalacak ve onu da masaya davet edecek."

Ersan Şen açıklaması

Destici, hukukçu Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu, "Ersan Şen hoca uzun zamandır cumhurbaşkanı aday adayı gibi çalışıyordu. 6'lı Masa'da yaşanan bu süreç biraz Ersan hocayı heyecanlandırmış gibi gözüküyor." diye yanıtladı.

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"Seçim Cumhur İttifakı lehine ilk turda çıkar"

Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğine yönelik soruya da Destici, "Seçim ilk turda Cumhur İttifakı lehine biter." yanıtını verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Destici, "Bu süreci de siyasi istismar konusu yapan ya da acılarımızın üzerinde devlet düşmanlığı, yaygarası yapan, milleti devlete karşı kışkırtarak düşman yapmaya çalışan hainlere de, terör örgütlerinin uzantılarına da bir kere daha lanet olsun diyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geçen hafta deprem bölgesine gittiğini anımsatan Destici, yapılan ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu söyledi.