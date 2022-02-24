Destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Yuvarlak masaya can alıcı soru

28 Şubat’ta 28 kadınla bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mütedeyyin kesimin gözünü boyamak için ucuz edebiyat yapmaya başladı.

Her fırsatta 28 Şubatçıları savunan Kılıçdaroğlu’nun son hamlesi tepkilere neden oldu.

Yuvarlak masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, “28 Şubat’ı yine bir 28 Şubat günü dürüp atacağız” dedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, ittifakın 28 Şubat tavrı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“28 Şubat'a karşı olduklarını iddia edenler, 28 Şubat'ı da 28 Şubat 2022'de 6 parti bir araya gelerek 'o defteri kapatacağız' diyenler önce bana şunu söylesinler; 28 Şubat'ın faili olan generallerin bir kısmı şu an cezaevinde. Onların cezaevinde olmasına siz destek veriyor musunuz vermiyor musunuz?”