Destekler, hibeler ve teşvikler tek çatıda

Akit Ankara Ekonomi

Devlet tarafından verilen destekler, hibeler ve teşvikler bir web sitesiyle tek çatı altında toplandı. Yayına başlayan www.yatirimadestek.gov.tr‘den pek çok firmanın yararlanacağı tahmin ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırımcıları mutlu edecek bir açıklama yaptı. Firmaların işlerini kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Varank, “Yeni internet sitemiz www.yatirimadestek.gov.tr aktif durumda. Sitemizden kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine ulaşmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığına dikkati çeken Varank, “Bu başarıda yerli ve yabancı firmalara tanıdığımız kolaylar önemli rol oynuyor” dedi. Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 26 kalkınma ajansı tarafından şirketlere devlet destekleri hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini de dile getirdi.

Bu arada yeni devreye alınan www.yatirimadestek.gov.tr önemli görevler görecek. Firma yetkilileri, sitede yer alan Teşvik Robotu’nu kullanarak diledikleri şehirler ve sektörlerle ilgili detayları öğrenebilecekler. Yatırım teşvikleri hakkında da bilgi edinebilecekler. Hesaplamalar yaparak teşviklerin avantajlı yönlerini görebilecekler. 81 ildeki kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yatırım Destek Ofisleri (YDO), sitede bulunan soru-cevap kısmıyla da kafa karışıklıklarını giderecekler. Böylece yatırım yapmak için yararlanabilecek tüm devlet destekleri ve ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetine rahatlıkla erişilecek.

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmesi için gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu teknik sayesinde sitedeki arama kutusuna program adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listelenecek. Bakanlık, kendisine bağlı ajansların hafızası niteliğindeki raporları ve analitik çalışmaları, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde toplamıştı.