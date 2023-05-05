Desteklemeyecek! Ahmet Nur Çebi çıldırdı! 'Kimsin sen' diye çıkıştı... Bu işin sonu ne olacak?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'a çok sert ifadelerde bulundu. "Yöneticim tehdit edildi" diyen Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini de açıkladı.

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rakiplerine gönderme üzerine gönderme yapan siyah-beyazlıların bir numarasının öne çıkan sözleri şu şekilde:

"Bizim kültürümüzde pusu yok"

"Galatasaray maçıyla ilgili mecburi açıklamalarımız olduğu için bu basın toplantısını düzenledik. Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Biz bunun doğru olmadığını açıkladık. Bizim bir şey yapmadığımızı karşı tarafın bilmesine rağmen, karşı taraf hakemi etki altına almak için bunu yaptığını söyledik. Ahmet Nur Çebi, TFF'den Ali Şansalan'ı istedi diye bir söylem vardı, bu yanlıştı. Bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle, primle maç almak ve maç vermek yok! Tüm diğer kulüp başkanları ve yöneticileri de bunu iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a bu baskı yapıldı."

"Bizim kültürümüzde pusu ve linç kültürü yok. Zaten bunu Hakkı Yeten ve Süleyman Seba'ya saygısını ifade eden tüm başkanlar iyi biliyor. Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yöneticim tehdit edildi"

"Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız."

"Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız!"

"Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız. Telefon konuşmalarını kamuoyuna paylaşmanız da hiç doğru değil."

Metin Öztürk'e: Kimsin sen!

"Metin Öztürk'ün açıklamalarını gördüm, bu iki yüzlülüktür. 'Babası, Dursun Özbek'i aradı' diyor. Bu yalan. Dursun Özbek aradı! 'Başkan konuşur, konu kapanır' diyorsun, peki sen neden konuşuyorsun? İşiniz bittiyse sen neden konuşuyorsun? Kimi densizlikle suçluyorsun? Kimsin sen?"

"Eray Yazgan diye bir Genel Sekreter, Koç ailesinin bizimle ilgili sponsorluğuyla ilgili konuştu. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı. Şirketin başında olan Rahmi Koç! Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü'ne üye olmuştur. Bizim için de çok da değerli bir insandır. Bizim, Koç ailesiyle olan ilişkimiz 1957 senesinden bu yana devam etmektedir. Ali Koç ile ilişkimiz, Koç ailesi ile alakasız. Sadece başkanlık düzeyindedir."

"Karşı kıyı" diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Sayın Dursun Özbek, ekibinize de söyleyin bu söylemlere gerek yok. 14 sene aynı sponsorlarla beraber yürüdünüz. Bizim çok şükür Galatasaraylı sponsorum da yok. Olmayacak!"

"Dursun Özbek ağabeyimdir. Genelde böyle söylerim. Saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Asıl koalisyon sizin aranızda var. Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. El ele tutuşup yürüdünüz! Bizi koalisyon olarak görüyorsunuz, bu saygı ve sevgidendir. Menfaat değildir! O zaman beraber yürüyordunuz, puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı! Biz tek başımızaydık!"

"Hakem konusunda koalisyon var"

"Hakem konusunda da koalisyon var! Eski hakemler gönderildi, bunlar itiraz etti. Bu hakemler geri geldi 'İyi oldu' dediler. Ben kabul etmedim, ama şimdi yine bunlar itiraz ediyor. İşlerine geldiğinde çok güzel koalisyon kurarlar! Biz dostuz, koalisyon değiliz! Kimse bizi kavga ettirmesin! Herkese gereken cevabı veririz. Susuyorsam, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten terbiyesinden susuyorum!"

"Büyükekşi konuları çözemiyor"

"Bu iş MHK ile çözülmeyecek! 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani! Belki siz yanlış atama yaptığınız için sizin değişmeniz gerekir! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iyi niyetli ama konuları çözemiyor! Bugüne kadar göremedim! Çözemiyorsanız, gitmeyi bilmeniz lazım! Edep ve adap bunu gerektirir!

Kurulların adaletli olduğunu göstermeleri lazım! Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir."

"TFF Başkanı bize parmak kaldırdı"

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bize el ve parmak kaldırdı! Bu tavır ve tutumu devam ediyor! Rica ediyorum bu algıyı değiştirin! Sabah, akşam Beşiktaş'a ceza kesiyor! Yetmedi, futbol takımının tamamına Fair-Play'den uzak diye ceza keseceksiniz! Kesmediğiniz bir yer kaldı mı? Bu camia bu kadar mı hatalı? TFF Başkanı ve yöneticileri, Beşiktaş'ın karşısında olmadığını hissettirmeli!"

"Büyükekşi'yi desteklemeyeceğim"

"Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede! MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli.

Galatasaray bir sektör yarattı. Evde oturuyorlar, troll olarak para kazanıyorlar. Benim troll hesaplarım yok! Diğerleri kullanıyor. Benim zaten trollere verecek param yok!"