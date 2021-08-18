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Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman 2021?
Eğitim

Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman 2021?

MEB Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın tarihlerini duyurdu. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, birçok öğrenciye ücretsiz destek vermektedir. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 01:12:00 -
Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman 2021?

MEB duyurdu. 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kursları'na başvurular başlıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursu’ndan faydalanmak isteyen öğrenciler, kursun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman 2021?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24-30 Ağustos tarihlerinde alınacak ve 6 Eylül'de başlayacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları, 16-19 Ağustos'ta alınarak onaylanacak. Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos'ta tamamlanacak. Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler bitecek.

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