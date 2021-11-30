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Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) yarın açık mı? DYK 1 Aralık ders var mı?
Eğitim

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) yarın açık mı? DYK 1 Aralık ders var mı?

Aralık kurslar açık mı? Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na devam edenler lodos sebebiyle 1 Aralık’ta ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın kurslar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 19:25:00 -
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) yarın açık mı? DYK 1 Aralık ders var mı?

Türkiye’de son günlerde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Lodos sebebiyle 30 Kasım’da pek çok ilde eğitime ara verildi. Peki, yarın kurslar açık olacak mı?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) yarın açık mı? DYK 1 Aralık ders var mı?

İstanbul’da 30 Kasım Salı günü kurslar ve okullar şiddetli fırtına sebebiyle tatil oldu. 29 Kasım Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, “İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Fırtınanın etkisini bu gece saatlerinde yitirmesi bekleniyor. Bu sebeple 1 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olması beklenmiyor. Konu hakkında bir açıkla yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz. 

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da 1 Aralık okullar olacak mı?
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da 1 Aralık okullar olacak mı?

Eğitim

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da 1 Aralık okullar olacak mı?

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