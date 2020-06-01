Destek paketiyle düğün alışverişlerinde hareketlilik beklentisi

İSTANBUL (AA) - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, kredi imkanı ve kampanyalarla birlikte çeyiz alışverişlerinin artacağını belirterek, "İndirimlerle düğün sezonuna hazırız. Destek kredisi olumlu bir adım. Paket, sektörü hareketlendirecektir." ifadelerini kullandı.



ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yılda 550 bin çift evleniyor ve Türkiye'deki hakim çeyiz kültüründe, bir evin olmazsa olmazı züccaciye ürünleri de mutlaka alınıyor.

Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süreliğine ertelenmek durumunda kalmıştı. Düğünlerin yeniden başlayacak olmasıyla sektörde başlayan hareketliliğe bir katkı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "İstikrar Kalkanı Paketi"yle geldi.

Buna göre, yerli üretim yapan kahverengi küçük ev aletleri, çeyiz satışı yapılan firmalarda alışveriş için asgari 3 bin TL ila azami 30 bin TL arasında kredi kullandırılacak. Ayrıca, 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı imkanı verilecek.





- "Paket, sektörü hareketlendirecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, düğün yapılmaya karar verildiği zaman hazırlıkların 6 ay öncesinden başladığını ifade ederek, mağazalara gelemeyen çiftlerin alışverişlerini online'dan gerçekleştirdiğini belirtti.



Öksüz, son dönemde, üyelerden aldıkları bilgilere göre online satışlarda çeyiz nedeniyle ürün alanların sayısında geçen döneme göre yüzde 100'lük artış gözlemlendiğini aktararak, "Burada tüketicilere sunulan kapıda ödeme seçeneği, taksit kolaylığı da tüketici için cazip geldi. Bizim şu anda perakendede baskın olduğumuz satış kanallarından bir tanesi de AVM'ler. Üyelerimizin bir kısmı AVM'lerin açıldığı tarihle birlikte, bir kısmı da bugün itibarıyla mağazalarını açtı." ifadelerini kullandı.



Bu noktadan sonra artık yavaş yavaş mağazalarda düğün alışverişleri konusunda bir hareketlenme hissedeceklerine işaret eden Öksüz, şunları kaydetti:



"Her ne kadar online alışveriş sevilse de ve satışlarda artış yaşansa da çiftler, görerek, dokunarak, modelleri tek tek inceleyerek karar vermek isteyeceklerdir. Birçok markamız bu anlamda yemek takımlarının, çatal-bıçak setlerinin, yatak takımlarının bir arada olduğu çeyiz paketlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Tekli ürün alımlardan ziyade fiyat avantajından ötürü çeyiz setlerine daha çok ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Alışverişin daha hızlı olması için üyelerimizin bazıları ise özel indirim ya da çeyiz setinin yanında bir ürünün ücretsiz ya da indirimli verilmesi gibi kampanya hazırlığı yaptı. Bu kredi imkanı ve kampanyalarla birlikte çeyiz alışverişleri artacaktır. İndirimlerle düğün sezonuna hazırız. Destek kredisi olumlu bir adım. Paket, sektörü hareketlendirecektir."



