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Ekonomi Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında
Ekonomi

Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik" - "Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sitesi yayın faaliyetine başladı"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:55:08 -
Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını belirterek, "Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Varank, yaptığı yazılı açıklamada, yatırım yapmak ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere önemli bir kolaylık sağlandığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, süreci ve sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini vurgulayan Varank, "Ajanslarımız, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ülkeleri ticari iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin, istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sitesi yayın faaliyetine başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık'la ulaşabilirsiniz."

- Kolay takip

Açıklamada verilen bilgilere göre, yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotu'nu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olurken yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebilecek.

81 ildeki kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yatırım Destek Ofisleri (YDO), sitede bulunan "Soru-Cevap" kısmında yatırımcıların sorularını yanıtlayacak. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecek tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanacak.

Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir "akıllı algoritma" tekniği kullanıldı, bu sayede sitedeki arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listelenecek.

Bakanlık, kendisine bağlı ajansların hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmaları, "www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr" adresinde toplamıştı.

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