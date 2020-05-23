Destek çekilecek mi? Rusya'dan Esed açıklaması
Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rusya ile Esed rejimi arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimi ile Rusya arasında gerilim yaşandığı ve Putin'in verilen desteği çekeceği iddia edilmişti.
Konuya ilişkin Suriye'de yayın yapan Al-Vatan gazetesine konuşan Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rusya ile Suriye arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre; Yefimov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Rusya-Suriye ilişkilerinde görüş ayrılıkları olduğuna dair söylenti ve imaların dayanağı yok"