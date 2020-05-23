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Dünya

Destek çekilecek mi? Rusya'dan Esed açıklaması

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rusya ile Esed rejimi arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:12:00 -
Destek çekilecek mi? Rusya'dan Esed açıklaması

Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimi ile Rusya arasında gerilim yaşandığı ve Putin'in verilen desteği çekeceği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Suriye'de yayın yapan Al-Vatan gazetesine konuşan Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rusya ile Suriye arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Yefimov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Suriye ilişkilerinde görüş ayrılıkları olduğuna dair söylenti ve imaların dayanağı yok"

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