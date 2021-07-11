Desteği iyice kaybeden Esed paraya sarıldı

Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed, kamu çalışanı ile ordu personelinin maaşlarının yüzde 50 artırılması kararını aldı. Diktatörün bu kararı, ülkede ekmek fiyatlarının ikiye katlanması ve benzin fiyatlarının da yüzde 180 oranında artmasına neden oldu.

Esed cephesinden yapılan açıklamaya göre maaşlarda artış içeren kararname ile asgari aylık gelir 71 bin 515 lira olarak düzenlendi.

Kararname ayrıca, asker ve kamu personeli emeklilerinin emekli maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılmasını içeriyor.

Ülke ekonomisi ülkede on senedir süren çatışmalar, batılı güçlerin yaptırımları ve son olarak komşu Lübnan’daki finansal kriz nedeniyle iyice sarsılmış durumda. Ülkede bilinen son maaş zammı 2019 sonunda yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye’de nüfusun neredeyse yüzde 80’i yoksulluk içinde yaşıyor ve yüzde 60’ının gıdaya erişim güvenliği bulunmuyor.