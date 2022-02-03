Destan dizisinin yıldız ismi müjdeyi verdi

Ekranların yeni fenomeni ‘Destan' seyirciden gördüğü büyük ilgi ile reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alırken, farklı karakterleri ve zengin oyuncu kadrosunun performansları ile de adından söz ettiriyor. Destan dizisinde oynadığı Temur Tegin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Burak Tozkoparan, sette en iyi anlaştığı iki ismi açıkladı.

'Destan' dizisinde Temur karakterini canlandıran ve seyircinin favorileri arasında yer alan oyuncu Burak Tozkoparan, Bozdağ Film Youtube kanalında yayınlanan soru cevap videosunda hakkında bilinmeyenleri ve 'Destan' setinde yaşananları anlattı.

Ekip bu süreçte çok iyi kaynaştı

Burak Tozkoparan 'Destan' dizisi hakkında düşüncelerini "Çok mutluyuz, çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Dekorumuz, kostümlerimiz, oyuncu kadromuz, ekibimiz her şey çok güzel. İşini seven insanlarla birlikte çalışıyoruz. Güzel bir iş ortaya çıktı daha da iyi olacağını garanti edebilirim. Böyle bir projede bulunmak benim adıma çok farklı oldu. Bizim ciddi bir hazırlık sürecimiz oldu, dönemin tarihi, aksiyon ve binicilik konularında çok yoğun bir çalışma yaptık. Ekip bu süreçte çok iyi kaynaştı" sözleriyle anlattı.

Temur çok iyi bir karakter. Vicdanlı, samimi, gerçek

Tozkoparan, Temur karakteri ile ilgili "Temur çok iyi bir karakter. Vicdanlı, samimi, gerçek. Ne yapacağı belli olmuyor. Arkadan iş çevirmeyi yalanı dolanı hesap yapmayı çok seven bir karakter değil. Bu bazen başına bela açabiliyor. Böyle dik duran sözünün eri bir karakteri oynamak beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Güzel şeyler olacak. Sadece Temur'la ilgili değil

Sette en iyi anlaştığı isimleri, "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Özel olarak bir şey söylemem gerekirse Edip (Tepeli) ve Burak (Berkay Akgül) derim. Sürekli beraberiz, kısa sürede çok samimi olduk" olarak açıklayan genç oyuncu, Temur'un önümüzdeki günlerde neler yaşayacağı ile ilgili soruya ise "Güzel şeyler olacak. Sadece Temur'la ilgili değil tüm diziyle ilgili çok heyecanla izleyeceğimiz bölümler geliyor. Temur ilk defa aşık oldu. Tutkun onun hayatını değiştirdi" sözleriyle yanıtladı.

Türklüğü çok önemseyen ve benimseyen bir karakter

"Sonuçta bu üç veliaht da hanlığı istiyor. Kimisi bu istediğini çok fazla gösteriyor, Temur fazla oralı olmuyor. Devletin devamı Temur için daha önemli. Batuga'ya sırtını dönmeyen ona sevgisini gösteren tek karakter Temur. Bence bu dizideki en güzel şey, her karakter kötülük yapsa da kendi davasında haklı. Ben çok şanslıyım ki vicdan ve merhamet her şeyin üzerinde. Türklüğü çok önemseyen ve benimseyen bir karakter. Devlet için canını bile verir."

Çok güzel yorumlar alıyoruz

'Destan' izleyicilerine mesaj göndermeyi ihmal etmeyen Burak Tozkoparan, "Çok güzel yorumlar alıyoruz, izleyicimiz desteğini bizden esirgemiyor. Buna layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz daha da iyisini yapacağız. Bizi desteklemeye ve izlemeye devam etsinler" dedi.