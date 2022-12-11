Derya Yanık Meclis’te verdi veriştirdi! CHP’nin kadın ve taciz konusunda bize vereceği ders yoktur

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

Bu kapsamda Meclis kürsüsünde bir konuşma gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kandil'in partisi HDP'ye ve ortağı CHP'ye sert çıktı.

Yanık şöyle konuştu:

“Kandil baronlarının el ele göz göze oturduğu 10 yaşında, 12 yaşında kız çocuklarına ses çıkarmayanlar gelip burada bana ahlak dersi vermesin. Kimsenin ne CHP'nin ne HDP'nin ne herhangi bir başkasının bize bu konuda ders verecek yetkinliği yok. Bize bu konuda ders verecek hakkınız yok. Sizin siciliniz çok kötü, sizin siciliniz çok karanlık; sizin siciliniz tacizde karanlık, sizin siciliniz başörtüsünde karanlık, sizin siciliniz insan haklarında karanlık, siz karanlığın ta kendisininiz. Siz karanlığın ta kendisisiniz, siz karanlığınızı yansıtacak yer arıyorsunuz, siz karanlığınızı yükleyecek yer arıyorsunuz. "Şu konuları siyasete alet etmeyelim." derken söylediğim şey buydu. "Bu çocuklar siyasetin malzemesi olmasın." derken söylediğim şey buydu. Siz bunu hep yaptınız, hep yaparsınız ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ne kadar uğraşsanız o çocukların bedenlerini istismar edemeyeceksiniz, bu kadar basit. Dönün kendi ayıplarınızla bir yüzleşin, kendi suçlarınızla bir yüzleşin; ondan sonra gelin konuşalım.”