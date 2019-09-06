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Derya Uluğ’a Manisa’da “Hoş geldin yenge” pankartı

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu ve kuru üzüm şenliğinde konser veren pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ’a hayranları “Salihli’mize hoş geldin yenge” pankartı açtı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:36
Derya Uluğ’a Manisa’da “Hoş geldin yenge” pankartı

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu ve kuru üzüm şenliğinde konser veren pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ’a hayranları “Salihli’mize hoş geldin yenge” pankartı açtı. Uluğ’da hayranlarına “hoş bulduk” şeklinde karşılık verdi.



Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve kuru üzüm şenliğinin finalinde son yılların gözde isimlerinden pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ sahne aldı. Atatürk Caddesi’nde sahne alan Uluğ, “Okyanus” şarkısıyla sevenlerini coştururken, daha sonra hit olan şarkıları “Sürgün Aşkımız”, “Nabız 180” ve “Ne Münasebet” isimli parçaları seslendirdi. Uluğ, ayrıca danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, hayranları da hep bir ağızdan Uluğ’un şarkılarına eşlik etti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve kuru üzüm komite üyeleri Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve Çiftçievi Şube Müdürü Erkan Başocak, Derya Uluğ ile birlikte pasta kesti. Başkan Kayda, ayrıca sanatçı Derya Uluğ’a kuru üzüm hediye etti.



Konser esnasında hayranları, Derya Uluğ’a “Salihli’mize hoş geldin yenge” pankartı açtı. Uluğ’da hayranlarına “hoş bulduk” şeklinde karşılık verdi.



Tüm Salihli halkının düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bulunduğumuz cadde Atatürk Caddesi olup, ışıl ışıl bir caddemizdir. Tam 97 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşları ile Salihli’nin vatansever insanlarının mücadelesiyle, ilçemizde 2 yıl kalana Yunan işgal güçlerini Salihli’nin sokaklarını dar ederek kovaladılar. Bu günlerimiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bizim görevimiz ise sizlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, Atatürk’ün yolunda yürümek, vatanını, milletini ve bayrağını çok sevmek ve bu ülkeye sahip çıkmaktır. Biz Türk gençliğine güveniyoruz. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.



Gecede ayrıca Oğuzhan Öz’de konser verirken, kuru üzüm yarışmasında 1. Atilla Orhan, 2. Yaşar Sevi, 3. Yunus Satmaz ve 4. İlyas Akçam adlı üreticiler altın ile ödüllendirildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 00:36
  1. konser
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