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Derya Can, yarın dünya rekoru deneyecek

- Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu, Salda Gölü'nde yarın yapacağı kadınlar tatlı su serbest dalış dünya rekoru denemesi için son antrenmanını gerçekleştirdi- Milli sporcu Derya Can:"Salda Gölü'ndeki antrenmanlarımız zor hava şartlarına rağmen çok iyi gitti ve tatlı su erkekler rekorunu dahi son antrenmanımda geçtim"

23 Kasım 2018 Cuma 20:15
Derya Can, yarın dünya rekoru deneyecek


BURDUR (AA) - Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, yarın Salda Gölü'nde kadınlar tatlı su serbest dalış dünya rekoru denemesi gerçekleştirecek.

Derya Can, "Türkiye'nin Maldivleri" diye nitelendirilen Salda Gölü'nde kadınlar paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde gerçekleştireceği dünya rekoru denemesi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Milli sporcu, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmen olduğunu ve dünya rekoru denemesini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarın saat 14.00'te yapılması planlanan rekor denemesini sağlıklı ve güvenle tamamlamayı istiyorum. Serbest dalış, olimpik bir branş olma yolunda hızla ilerliyor. Salda Gölü'ndeki antrenmanlarımız zor hava şartlarına rağmen çok iyi gitti ve tatlı su erkekler rekorunu dahi son antrenmanımda geçtim. Hissedilen hava sıcaklığı eksi 1 ve su sıcaklığı yüzeyde 13, diplerde 5 dereceye kadar düşüyor. Ancak buna rağmen antrenmanlarımda şimdiye kadar kadınlar ve erkekler dünya rekorlarını egale ettim. Hava durumu ve su sıcaklığına bağlı olarak, rekor denemesini sıfır risk alacak şekilde planlamaya ekibimle beraber karar verdik."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:15
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  2. Derya Can
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  5. serbest dalış
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