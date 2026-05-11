Gündem

Dervişoğlu’na Ekrem’in gazetesinden yalanlama yaptırdılar!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığına ilişkin haberleri İmamoğlu’nun kurdurduğu Nefes’e yalanladı.

CHP’li tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurdurduğu yayın organları, Ekosistem’in emrinde yayınlarını sürdürmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun sözde Cumhurbaşkanlığı hedefi için kurdurduğu yayın organlarından biri olduğu bilinen Nefes Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı haberleri yayılan Müsavat Dervişoğlu’na ulaşarak haberleri yalanlattı.

HABERİ NEFES’E YALANLADI…

“Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan iddiasına yalanlama!” başlığıyla yayınlanan haber, Nefes’in sosyal medya hesabından “İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldığı yönünde iddiaları yalanladı. NEFES'e konuşan Dervişoğlu, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüme dair iddialar yalandan ibaret’ dedi” şeklinde yayınlandı.

İP’Lİ BABAOĞLU’NDAN YALANLAMAYA DESTEK PAYLAŞIMI

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Elif Babaoğlu da sosyal medya hesabından konuyu gündeme getirerek, “Üstünde tepinecek konu görüldüğünde neden hemen atlamamak gerekir” kamu spotu gibi adeta. Bundan sonra da ortalık karıştırmak için kasıtlı yapılacak haberlere bakışa ders olması ümidi ile…” yazıp Dervişoğlu’nun yalanlamasını destekledi.

Ahmet

Reis bu sahsi arayacak kadar küçülmemiştir.
