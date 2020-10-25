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Aktüel Derviş Zaim'e 42. Cinemed Festivali'nden ödül
Aktüel

Derviş Zaim'e 42. Cinemed Festivali'nden ödül

Yazar ve yönetmen Derviş Zaim'in son filmi "Flaşbellek" Fransa'daki 42. Cinemed Festivali'nde Genç Jüri Ödülü'nün sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:46:59 -
Derviş Zaim'e 42. Cinemed Festivali'nden ödül

İSTANBUL (AA) - Yazar ve yönetmen Derviş Zaim'in son filmi "Flaşbellek" Fransa'daki 42. Cinemed Festivali'nde ödül kazandı.

Yapıt, yarışmada uzun metraj filmler için verilen Genç Jüri Ödülü'nü aldı.

Montpellier Corum sanat kompleksi içindeki ödül törenine bir video mesajıyla katılan Zaim, düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. Derviş Zaim konuşmasında "Flaşbellek" filminin sadece Suriyeliler için değil, tüm insanlık için karşılıklı anlayışın ilerlemesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti. Gençlerin, eski kuşakların ön yargılarını yeniden gözden geçirebilecek esnekliğe sahip olabileceğini ekleyen Zaim, bu sayede ön yargıların yerini empati ve sevgiye bırakabileceğini ümit ettiğini söyledi.

Senaryosu da Derviş Zaim'e ait olan "Flaşbellek"in oyuncu kadrosunda, Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, sanat yönetmenliğini Sıla Karaca ile Seda Saçlı'nın üstlendiği film, Suriye'de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı hikaye ediyor.

Gerçek bir olaydan yola çıkan hikayenin kahramanları derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım atarken, filmde savaş esnasında aldığı yara nedeniyle konuşmakta zorlanan Ahmet'in başından geçenler ironik hikayenin temelini oluşturuyor.




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