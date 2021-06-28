Dertleri Rektör değil taşkınlık! Boğaziçililerden İstanbul Adliyesi önünde sapkınlık provokasyonu

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Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan Boğaziçililerin duruşmaları görülmeye devam ediyor. 25 Mart'ta üniversitenin Kuzey Kampüsü'nde gerçekleşen protestoda taşkınlık çıkartan 12 öğrenci görünümlü provokatörün ikinci duruşması İstanbul Adliye'sinde görülmeye başladı.

Sapkınlık provokasyonu!

Kuzey Kampüsü'nde yaşananlara ilişkin duruşma başlamadan önce İstanbul Adliyesi önünde buluşan Boğaziçililer, eşcinsel sapkınlık provokasyonuna soyundu. Ellerinde sapkınları temsil eden paçavralarla adliye önünde basın açıklaması yapan grup, Prof. Dr. Melih Bulu'nun sadece bir bahane olduğunu yine ispatladı. Adliye önünde yapılan basın açıklamasında, kışkırtıcı ifadeler kullanılarak, "Bugün, 29. Onur Yürüyüşü'ne yapılan hukuksuz ve insanlık dışı saldırının sadece bir gün sonrasında, LGBTİ+'ların varoluşlarının yargılandığı usulsüz bir davada arkadaşlarımıza destek olmak için toplandık. Cumartesi günü gözaltına alınan, polis şiddetine ve işkencesine maruz kalan, yaşama hakları ve güvenli alanları hiçe sayılan lubunyaları buradan selamlıyoruz. LGBTİ+ fobisinin her alanda tezahür ettiği bu toplum ve devlet yapısının onur yürüyüşümüze tahammülünün olmadığını görüyoruz ancak biz, dün de gösterdiğimiz üzere bu baskılardan korkmuyoruz, alışın, barışın, buradayız diyoruz." denildi.



Boğaziçi Üniversitesi'nin sapkınlara her zaman omuz vereceğini belirten öğrenci görünümlü provokatörler, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gökkuşağı bayrağı taşımayı suç göstermeye çalışan iktidarın LGBTİ+ düşmanlığını toplumun her katmanına yaymaya çalıştığını görüyoruz. Birçok kimlik ve yönelimin sembolü olan bu bayrağın kapsayıcılığından korkanlar, kendi dışlayıcı ve yalnızlaştırıcı politikalarının kurbanı olmaya mahkumdur. Bu yalnızlaştırıcı politikalarını direnişimizde de kullanmaya çalışan devlete en büyük cevabı yine boğaziçi direnişi 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!' diyerek vermiş ve bu hak mücadelesine omuz vermekten geri durmayacağını her eyleminde son sesiyle haykırmıştır. Bu direnişe emek veren arkadaşlarımızı korkutmak ve sindirmek amacıyla açılan bu davaları tanımadığımızı, hukukun tesisinin toplumsal mücadele ile olacağını söylüyoruz."

'Merdivenleri, meydanları renklerimizle boyadık'

"Kayyum Melih Bulu’nun da devletin LGBTİ+ fobik pratiklerini kampüsümüzde yaygınlaştıracağını ve güvenli alanlarımızı yok etmeye çalışacağını Mehmed Özkan’ın okulumuza atanmasından itibaren biliyorduk. Bu kayyumun da ilk icraatlerinden biri kulübümüz, BÜLGBTİ+'yı, kapatmak oldu, biz ise tüm kulüplerimiz BÜLGBTİ+’dır diyerek cevap verdik. Siz bizleri direnişimizden koparmaya çalıştıkça bizler daha sıkı kenetlendik ve merdivenleri, meydanları, sokakları renklerimizle boyadık. Onur Haftası da Boğaziçi direnişimiz de gösteriyor ki LGBTİ+'lar asla yalnız değildir."