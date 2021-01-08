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Gündem Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!
Gündem

Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!

Boğaziçi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan grubun Çağlayan Adliyesi'nde sapkın LGBTİ'lilerin renklerini taşıyan afiş açmaları gerçek niyetlerinin 'Rektör' olmadığını yeniden gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:01:00 -
Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!

CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile Boğaziçi provokasyonuna başlayan grup, Çağlayan Adliyesi'nde bir de LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerin olduğu bez parçası ile poz verdi.

Dertleri dünden belli

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan grup, üniversite sınırlarını aşarak önceki gün Kadıköy'de dün de Çağlayan Adliyesi önünde biraraya geldi. Boğaziçi Üniversitesi içindeki eylemlerde taşkınlık çıkartarak polise saldıran gruptan bazıları göz altına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi. Buradaki tutuklu provokatörlere destek vermek için Çağlayan Adliyesi önüne gelen grup, LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerin olduğu afişler açtı.

AK Parti'ye kinlerini çok çirkin ifadelerle kustular

Öte yandan adliye önünde grup adına yapılan açıklamada, "Bu birlikteliğin bize verdiği güçle iktidarını kaybetme korkusundan bizi tir tir titreyerek izleyenlere sesleniyoruz: Baskılarınızla, tutuklamalarınızla gençliği yıldıramazsınız." şeklinde çirkin ifadeler kullanılmıştı. Prof. Bulu'yu öne sürerek provokatif eylemlere soyunan grup, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan görüşme çağrısını da redderek dertlerinin 'Rektör' değil, 'kaos çıkartmak' olduğunu gözler önüne sermişti.

Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı ortaya çıktı!

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Cumhurbaşkanlığı görüşme talep etti: Boğaziçi provokatörlerinin asıl amacı ortaya çıktı!

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Yorumlar

Bekir Şahin

İnsan görünümlü geri zekalı mahluklar...
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Yekta

Allah ıslah etsin bu ne olduğu bilinmeyen tipleri.
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