Dertleri neymiş hala anlamadınız mı? Rektör istifa diyenlerin son pozu bu oldu!

CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile Boğaziçi provokasyonuna başlayan grup, Çağlayan Adliyesi'nde bir de LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerin olduğu bez parçası ile poz verdi.

Dertleri dünden belli

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan grup, üniversite sınırlarını aşarak önceki gün Kadıköy'de dün de Çağlayan Adliyesi önünde biraraya geldi. Boğaziçi Üniversitesi içindeki eylemlerde taşkınlık çıkartarak polise saldıran gruptan bazıları göz altına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi. Buradaki tutuklu provokatörlere destek vermek için Çağlayan Adliyesi önüne gelen grup, LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerin olduğu afişler açtı.

AK Parti'ye kinlerini çok çirkin ifadelerle kustular

Öte yandan adliye önünde grup adına yapılan açıklamada, "Bu birlikteliğin bize verdiği güçle iktidarını kaybetme korkusundan bizi tir tir titreyerek izleyenlere sesleniyoruz: Baskılarınızla, tutuklamalarınızla gençliği yıldıramazsınız." şeklinde çirkin ifadeler kullanılmıştı. Prof. Bulu'yu öne sürerek provokatif eylemlere soyunan grup, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan görüşme çağrısını da redderek dertlerinin 'Rektör' değil, 'kaos çıkartmak' olduğunu gözler önüne sermişti.