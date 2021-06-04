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Dertleri kadın değil, LGBT hakları!
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Gündem Dertleri kadın değil, LGBT hakları!
Gündem

Dertleri kadın değil, LGBT hakları!

Sözde aileyi koruyan ancak Türk aile yapısını bozmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi toplumda sevinçle karşılanırken, LGBT sapkınlığını ihya etmeye çalışan sözde kadın hakları savunucuları, İstanbul Sözleşmesi üzerinden sapkın LGBT’lilerin hakkını savunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 18:06:00 -
Dertleri kadın değil, LGBT hakları!

YENİ AKİT / ANKARA

20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aileyi yıkma eşiğine getiren İstanbul Sözleşmesi’den Türkiye’nin tek taraflı olarak çekilme kararını protesto etmeye hazırlanan sözde kadın hakları savunucuları, özünde LGBT hakkı arayan sapkınlar, 9 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da “İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz Mitingi” düzenleyecek.

Mor Dayanışma sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz. Kadınlar, LGBTİ+'lar haklarına, hayatlarına sahip çıkıyorlar. 19 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da ‘İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz Mitingi’nde yan yana geliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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