Dertleri hocalar değil, Ayasofya! Prof. Şen'den 'Atatürk' provokasyonu

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'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında 136 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte icazet aldı. Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet programı hazımsızlığı daha da arttırdı. Eski Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan'ın okuduğu Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi ile hemen ardından ettiği duayı üzerine alınan Kemalistler, 'Atatürk'e hakaret edildi' yaygarası koparttı.

'Sağlanan konfordan istifade ederek...'

Habertürk Tv canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Ersan Şen de linç kampanyasına destek verdi. Mustafa Demirkan'ı hedef gösteren Prof. Şen, "Çıkıyorsun orada, 21. yüzyılın üçüncü on yılında, sana sağlanan konfordan istifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna alenen hakaret ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bir hukuk devletindesin. Konuştuğun kişi Mustafa Kemal Atatürk." dedi.

'Biz mevcut yönetimde bulunanlara diyemiyoruz'

Ersan Şen, 'Atatürk'e kafir denildi' iftirasını sürdürerek, Ayasofya'yı yeniden cami olarak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti iktidarını üstü kapalı hedef aldı:

"Rum ya da Yunan küfür edebilir. Onları kovmuş, denize dökmüş. Burada Mustafa Kemal Atatürk'e hangi Türk milletinin evladı hakaret edebilir? Kemalizmi eleştir. Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştir. Put değil. 'Kardeşim, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği, Musul'u, Kerkük'ü de alsaydı' de. O zamanın şartlarını gözardı et, bunu da söyle. Bubna katlanırım ama Mustafa Kemal Atatürk'e, 'kafir' diyemezsin. Biz mevcut yönetimde bulunan eleştirdiğimiz insanlara diyemiyoruz."

Mustafa Demirkan Hoca, Bakara Suresi'nin 114. Ayet-i Kerimesi'ni aktarmıştı:

"Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır."

Mesele hoca değil Ayasofya!

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı linç eden Kemalistlerin aynı tutumlarını orada bir Ayet-i Kerime okuyan Mustafa Demirkan Hoca için de sürdürmeleri, esas meselenin orada görev yapan hocalar değil Ayasofya olduğunu yeniden gözler önüne serdi.