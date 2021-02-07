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Eğitim Dersler ne zaman başlayacak? | Canlı dersler ne zaman başlar?
Eğitim

Dersler ne zaman başlayacak? | Canlı dersler ne zaman başlar?

Uzaktan eğitim 1 Mart’ta mı başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci için 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Canlı dersler ayın kaçında başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 19:57:00 -
Dersler ne zaman başlayacak? | Canlı dersler ne zaman başlar?

Canlı dersler ne zaman? Koronavirüs salgını eğitimi olumsuz etkiledi. 31 Ağustos’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. Artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci için 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Dersler ne zaman başlayacak? | Canlı dersler ne zaman başlar?

Milyonlarca öğrenci canlı derslerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılı 15 Şubat Pazartesi günü uzaktan eğitimle başlayacak. 15 Şubat’ta köy okulları tüm sınıflarda tam zamanlı olarak açılacak. 1 Mart’ta ise 81 ilde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12 sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak okula gidecek.

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