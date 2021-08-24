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Eğitim Dersler kaç dakika olacak? İlkokullarda dersler kaç dakika?
Eğitim

Dersler kaç dakika olacak? İlkokullarda dersler kaç dakika?

Bu sene dersler kaç dakika olacak? Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir zaman kala milyonlar, derslerin kaç dakika olacağını araştırmaya başladı. Peki, dersler kaç dakika olacak? Ortaokullarda dersler kaç dakika olacak 2021

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:13:00 -
Dersler kaç dakika olacak? İlkokullarda dersler kaç dakika?

Koronavirüs salgınında aşılamada gelinen nokta, pandemiyle birlikte yaşamaya alışılmasıyla birlikte pek çok alanda tedbirlerle normalleşme başladı. Bir buçuk yılın ardından yüz yüze eğitimde haftanın 5 günü başlayacak. Peki, dersler kaç dakika olacak?

Dersler kaç dakika olacak? İlkokullarda dersler kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

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Eğitim

Aşı olmayan velilerin çocukları okula gidemeyecek mi? Velilere PCR zorunlu mu?

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