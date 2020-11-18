Corona virüs nedeniyle okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim olacak mı? gibi sorularla araştırmalar yapılırken kabine toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüs tedbir kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakika açıklamasında herkes tarafından merak edilen okullar açılacak mı sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan açıklamasında; "Ara tatilde olan okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek" ifadelerini kullandı...

Okullarda eğitimin yıl sonuna kadar online olacağı duyuruldu. Peki, MEB'e bağlı özel eğitim kurumlarında ve dershanelerde de aynı durum geçerli olacak mı?

Dershanelerde eğitim online olarak mı devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, alınan yeni tedbirler kapsamında uzaktan eğitim uygulamasının hangi tarihlerde uygulanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı dershaneler için de emsal teşkil edecek kararı açıkladı. İşte MEB dershanelerle ilgili kararı...

Milli Eğitim Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklama: "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."

Bu açıklamaya göre yarın 18 Kasım 2020 tarihinden itibaren dershaneye gitmeye hazırlanan öğrencilerin de okulları tatil oldu. Ve online eğitim süreci devam edecek.