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Eğitim Dershaneler kapanacak mı? Dershanelerde eğitim nasıl devam edecek?
Eğitim

Dershaneler kapanacak mı? Dershanelerde eğitim nasıl devam edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların online eğitime devam etmeyeceğinin duyurulmasının ardından dershaneler gündeme geldi. Dershaneye giden öğrenciler yeni tedbirler kapsamında Dershaneler kapanacak mı? Dershanelerde eğitim nasıl devam edecek? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:59:00 -
Dershaneler kapanacak mı? Dershanelerde eğitim nasıl devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar doğrultusunda isteyen özel okulların uzaktan eğitime başlayacağı açıklandı. Bu kararın ardından gözler dershanelerin durumuna çevrildi. Gelecek eğitim yılında organize edilecek sınavlara hazırlanmak için dershanelere kaydolan öğrenciler, konuya dair ayrıntıları sorguluyor. Dershanelerde eğitim nasıl devam edecek?

Dershaneler kapanacak mı?

Ülkemizde etkisini sürdüren ve eğitim öğretim alanında yeni uygulamalar getirilmesine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Bilim Kurulu tavsiye kararları ışığında son dakika koronavirüs tedbirleri alındığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı dershaneler için de emsal teşkil edecek kararı açıkladı. İşte MEB dershanelerle ilgili kararı:

MEB: "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."

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