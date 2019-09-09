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Ders zili İbrahim için çalmadı

Suriye’den 6 yıl önce Adana’ya gelen ve ailesine bakmak için çalışan 14 yaşındaki İbrahim için ders zili çalmadı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:54
Ders zili İbrahim için çalmadı

Suriye’den 6 yıl önce Adana’ya gelen ve ailesine bakmak için çalışan 14 yaşındaki İbrahim için ders zili çalmadı. Okulun önünde karton toplarken İbrahim’in dönüp okula bakışı yürek burktu.


2019-2020 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Ancak bazı çocuklar her ne kadar eğitim-öğretim zorunlu da olsa ailesine bakmak için okula gidemiyor. Bunlardan birisi de Suriye’de devam eden iç savaştan 2011 yılında kaçıp annesi, babası ve 5 kardeşiyle birlikte Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ne gelen 14 yaşındaki İbrahim Mahmut. İbrahim, ailesinin geçimini ve okuyan kardeşlerinin okul masrafını karton toplayarak sağlıyor.


4 kız kardeşi olan İbrahim, kendisinden 3 yaş küçük olan erkek kardeşi Ahmet ile birlikte kentin sokaklarında karton toplayarak aile bütçesine destek oluyor.



“Okumak istiyorum”


Okumak istediğini ve devletin kendisine yardım eli uzatmasını bekleyen İbrahim Mahmut, “Çok iyi Türkçe bilmiyorum. 1 yıl okula gittim ama daha sonra bıraktım” dedi.



“Çalışacağız, ekmek parası”


Bu sene 4. sınıfa geçen ve tatillerde abisiyle birlikte karton toplayan Ahmet Mahmut (11) ise, “Çalışacağız, ekmek parası. Ben okula gidiyorum. Babam elini kırdı. 1 hafta 2 hafta çalışmayacak. İbrahim okula gitmesin. İbrahim de ben de aileye bakıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 08:54
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