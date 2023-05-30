Ders olsun! Malatya'da av yasağını ihlal edenlere 105 bin lira ceza
Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 17 kişiye 105 bin 620 lira ceza kesildi.
Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 17 kişiye 105 bin 620 lira ceza kesildi.
Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bot Timi Komutanlığı personelleri, Karakaya Baraj Gölü'nde denetimlerde bulundu.
Ekipler, kontrollerde iç sularda sazan ve sazangiller av yasağını ihlal eden ve oltayla avcılık yapan 12 kişiye 5 bin 628'şer lira, zıpkınla avcılık yapan 3 kişiye 1654'şer lira, ruhsatsız ticari avcılık yapan 2 kişiye 16 bin 561'er lira olmak üzere 17 kişiye 105 bin 620 lira idari para cezası uyguladı. (İLKHA)