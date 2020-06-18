Ders kitaplarında dinsizlik kıskacı

Hakkı Bilir İstanbul

Genç dimağların zihnini bulandıran ve Allah’ın varlığını inkara sürükleyen yaratıcı gerçeğini yok sayan evrim teorisi saçmalığı, ilköğretim kitaplarına kadar sızdırıldı. Hayat Bilgisi 2. Sınıf, Fen Bilimleri 3. Sınıf, Fen Bilimleri 4. Sınıf ders kitaplarında katı bir pozitivist anlayışın sergilendiği belirlendi.

Evrim propagandası ve katı pozitivist dil, ilköğretim seviyesindeki ders kitaplarından yer bulmaya devam ediyor. Allah’ın varlığını yok sayan ünitelerin olduğu ders kitaplarında, evrimci bir dilin yoğun bir şekilde kullanıldığı görülüyor Hayat Bilgisi 2. Sınıf, Fen Bilimleri 3. Sınıf ve yine Fen Bilimleri 4. Sınıf ders kitaplarında, evrenin ve doğadaki işleyişin kendiliğinden olduğu yönünde propaganda yapılıyor. Körpe beyinler, kainattaki kusursuz işleyişin, kendi kendine meydana geldiği yönünde bir paradigmayı gayri ihtiyarı kabulleniyor.

Ateizme zemin hazırlıyor

Hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan ve dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan evrim teorisi safsatası, ders kitaplarımızda pozitivist bir dil adı altında yer alıyor. Bilinçsel aidiyeti gelişmemiş çocuklar, ders kitaplarındaki bu aşırı pozitivist dil nedeniyle farkına varmadan evrimci dünya görüşüne yaklaşıyor. Aileden aldığı dini eğitimle, ders kitaplarında okuduğu ve Allah inancını hiçe sayan eğitim dili çocuklarımızı daha o yaşlarda bir inanç krizinin içine itiyor. 2. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı’nın, 201. Sayfasında, “Doğada birçok olay kendiliğinden belli bir düzen içinde oluşur. Doğa ve olaylar bu düzenin sağlanmasında etkilidir” ifadelerine yer veriliyor. Yine aynı kitabın 194. Sayfasında, “Cansız varlıkların bazıları doğada kendiliğinden bulunur” değerlendirmesine yer veriliyor.

Evrimci dil göze çarpıyor

Fen Bilimleri 3. Sınıf kitabının 162. sayfasında “Canlılar kendiliğinden doğada bulunur”, ifadesi yer alırken, 179. sayfasında “Dağ, ova, orman, çayır, akarsu kendiliğinden bulunur” ifadeleri yer alıyor. Söz konusu kitabında 180. sayfasında ise aynı tutumu sürdürülüyor ve “Doğal çevre doğada kendiliğinden bulunur” cümleleri kaydediliyor. 194. sayfasında ise, “Cansız varlıkların bazıları doğanda kendiliğinden olur” tanımlaması yer alıyor.

İnanç gerçeği yok sayılıyor

4. sınıf Fen Bilgisi kitabında da evrimci dil kendini gösteriyor. Kitabın 41. sayfasında, “Dünya kendi etrafında dönme, güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dolanma hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Dünya, güneşin etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süre 1 yıl olarak kabul edilir. Dünyanın dolanma hareketi sonuç mevsimler oluşur” ifadelerine yer veriliyor. Fen Bilgisi kitabının çoğu yerinde de, çok sert bir pozitivist dilin hakim olduğu göze çarpıyor. Ders kitabı olarak okutulan metinlerde yaratıcıdan söz edilmiyor. Allah’ın ismi anılmıyor.