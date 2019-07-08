Ders kitaplarında ateist propaganda

Mustafa Durmaz İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm okullara dağıtılan Fen Bilgisi ders kitaplarına, sapkın görüşler damga vurdu. 9 ile 11 yaşındaki çocukların sorumlu tutulduğu Fen ders kitabında, İslami değerlerin hiçe sayıldığı hatta ateizm propagandasına açıkça yer verildiği belirlendi. Alanında uzman eğitimcilerin ele aldığı inceleme, ders kitaplarının içerik olarak milletin temel dini değer ve inançlarından uzak olduğunu ortaya koydu.

Neden yaratıcı denilmiyor?

Müslüman Anadolu’nun kimyasına uymayan Fen kitaplarının hemen her sayfasında, materyalist ve ateist fikirlerin empoze edildiği belirlendi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de okutulması planlanan 3, 4 ve 5. sınıf Fen kitaplarında, canlık varlıkların yaratıcı olmaksızın kendiliğinden olduğu, yaratıcı dememek için akıl ve mantığı hiçe sayan ifadelere yer verildiği tespit edildi. Yabancı bilim adamlarının tanıtıldığı Fen Bilgisi 4. sınıf kitabında; İslam bilgin ve alimlerinin hayatlarının olmadığı, Mimar Sinan gibi dehasını aşan bir mimarın dahi yer almadığı saptandı.

Subliminal mesajlar veriliyor

Kitaptaki sakıncalı içeriklerin; metin ve görseller üzerinden öğrencilerin zihinlerine subliminal mesajlar verildiği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca hazırlanan ders kitaplarını irdeleyen eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı, inceleme ve araştırmasının sonucunu Akit ile paylaştı. Eğitimci Kavaklı’nın tespitlerine göre, Anadolu Yayıncılık tarafından hazırlanan 3. sınıf Fen Bilgisi kitabının 129.sayfasında; fener, ampul, florasan, el lambasının bir usta tarafından yapıldığı kabul ediliyor ancak Güneş, Ay, yıldızlar ve şimşeğin yaratıcısı görmezden geliniyor.

Allah’ın mucizesi görmezden geliniyor

Yine aynı kitapta, canlı varlıkların yaratıcı olmaksızın kendiliğinden olduğu iddia ediliyor. Yaratıcı dememek için büyük çaba sarf edilen ders kitabında, “Canlılar kendiliğinden doğada bulunur.” (s.162), “Dağ, ova, orman, çayır, akarsu kendiliğinden olur.” (s.179), “Doğal çevre, doğada kendiliğinden bulunur.” (s.180), “Cansız varlıkların bazıları doğada kendiliğinden bulunur.” (s.194) şeklinde ifadelerle Allah’ın mucizesi görmezden geliniyor.

Ada Yayıncılığın hazırladığı 5. sınıf Fen Bilgisi ders kitabında ise, doğanın bir eser olduğu ve onun canlıların yaşayabileceği şekilde düzenlendiğini anlatılırken edilgen çatılı, öznesiz cümleler kuruluyor. Kitabın 156. sayfasında şöyle deniliyor:

“Dünya’nın katmanlardan oluştuğunu 4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmiştiniz. Dünya’nın dış katmanının yer kabuğu olduğunu biliyorsunuz. Yer kabuğu levha adı verilen yapılardan oluşur. Levhalar çok yavaş da olsa sürekli biçimde hareket eder. Levhaların hareketi sonucu yer kabuğunda çeşitli değişimler olur. Bunlar doğal süreçlerdir. Bu doğal süreçlerden biri de depremlerdir.”

Bitkiler bilinçliymiş

143. sayfada, “Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağı korur. Zamanla değişen insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için seçenekler demeti oluşturur. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık vb. alanlarda kullanılır” denilerek bitkilerin bilinçli olduğu kabul edildiği, insanların ihtiyaçlarını düşündüğü vurgulanıyor.

Yine aynı kitabın 149. sayfasında ise, “Doğa, çevreye bırakılan bitki ve hayvan atıklarını kolayca yok edebilir. Ancak pil, cam, deterjan ve metal atıklarını uzun süre yok edemez ve bu atıklar çevreyi kirletir” ifadeleriyle cansız varlıklara yaratıcı niteliği veriliyor. 19. sayfada da “Ay, Dünya gibi kendi etrafında dönerken aynı zamanda Dünya etrafında da dolanmaktadır” anlatımıyla Allah’ın sonsuz ilmi ve gücü görmezden geliniyor.