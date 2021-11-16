  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ders kitaplarına dijital inceleme
Eğitim

Ders kitaplarına dijital inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmelerinin daha nitelikli ve hızlı gerçekleştirilmesi için panel süreçlerinin çevrim içi yapılabilmesine de imkan sağlayan sistemi hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:21:00 -
Ders kitaplarına dijital inceleme

Mevzuat düzenlemesinin ardından taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı yapılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinde görev alan panelistlerde aranan niteliklerdeki düzenlemeleri hayata geçiren Bakanlık, inceleme ücretlerinde de iyileştirmeler yaptı. Ders kitapları inceleme sistemini de yenileyen Bakanlık, panelistlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri için yeni bir sistemi de hayata geçirdi. MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce altyapısı hazırlanan sistemle artık ders kitaplarının incelenmesi için gerekli panel süreci, yüz yüzenin yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yürütülebilecek. Çevrim içi panel sistemi, Türkiye’deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, “kitapinceleme.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den flaş S-400 açıklaması
Dünya

ABD'den flaş S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı için henüz yaptırım muafiyeti kararı almadığını açıkladı...
Dolar yükselişini sürdürüyor! Kritik karar her şeyi belirleyecek
Ekonomi

Dolar yükselişini sürdürüyor! Kritik karar her şeyi belirleyecek

Dolar kuru, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileriyle başladığı yükselişini sürdürüyor. 16 Kasım..
Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası
Medya

Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Lütfü Türkkan'ın konuşulduğu sırada Cem Küçük ve Ersan Şen arasında sert tartışma ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay